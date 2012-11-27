«Укрзализныця» оптимизирует работу локомотивов на сортировочных станциях

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена оптимизировать организацию маневровой работы на сортировочных станциях в связи с уменьшением объемов перевозок и необходимостью жесткой экономии ресурсов.

«В периоды вынужденного простоя локомотивы не выполняют полезной работы, используя при этом топливо. С целью исключения непродуктивного использования ресурсов был оптимизирован график выдачи локомотивов в соответствии с количеством грузовых операций», - пояснил начальник локомотивного отдела Главного управления перевозок «Укрзализныци» Валерий Тысляцкий.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», наиболее радикальным способом экономии может быть временный вывод локомотивов, которые не нужны для перевозок и работы сортировочных станций, из рабочего в холодное состояние. В этом случае локомотив находится в так называемом холодном состоянии, то есть не расходуются энергоносители на прогрев и поддержание рабочих параметров. Из машины перед этим сливается все топливо и вода (чтобы не замерзла).

Кроме того, железнодорожники разработали программу передислокации техники, рассчитанную до 2014 года, согласно которой высвобожденные на Южной железной дороге (ЮЖД) тепловозы ТЭП70 и 2ТЭ116 передаются на Донецкую (ДЖД), Приднепровскую (ПЖД) и Одесскую (ОЖД) железные дороги.

Электровозы передислоцируются с менее напряженных участков на участки с более интенсивным движением, где их использование будет максимально эффективным.

Железнодорожники увеличивают удельный вес перевозок электрической тягой, себестоимость которой значительно меньше, чем теплотяги, и отказываются от тепловозной или дизель-тяги на электрифицированных участках и на электрифицированных сортировочных горках.

Кроме того, железнодорожники уменьшают неграфиковые остановки поезда, так как расходы электроэнергии и топлива на торможение и последующий разгон поезда увеличивают объем потребленной электроэнергии и топлива, а также сокращают резервный пробег, время простоя на промежуточных станциях, а при снижении температуры воздуха усиливают контроль за соблюдением технологии прогрева.

Напомним, комплекс мер по оптимизации работы в локомотивном хозяйстве за 9 месяцев 2012 года позволил снизить по сравнению с аналогичным периодом 2011 года потребление на тягу поездов дизтоплива на 466 тонн ориентировочной стоимостью 5,3 млн грн и электроэнергии на 14,6 млн кВт/ч стоимостью 13,6 млн грн.

Программа энергосбережения на железнодорожном транспорте Украины на 2012 год уже позволила сэкономить около 97,2 млн грн.