РЖД рассматривает возможность перевозки автомобилей пассажиров между РФ и Украиной

Москва. Российские железные дороги (РЖД) рассматривают возможность запуска сервиса по перевозке личных автомобилей пассажиров между Россией и Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») Владимира Каляпина.

«Рассматривается возможность организации перевозок личных автомобилей в сообщении с Украиной», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 26 ноября в составе международного поезда N 32/31 «Лев Толстой» сообщением Москва - Хельсинки в первый рейс отправился вагон-автомобилевоз с четырьмя легковыми автомобилями на борту.

По словам В.Каляпина, дальнейшим шагом в реализации проекта может стать запуск вагонов-автомобилевозов во внутрироссийском сообщении, в частности, по таким направлениям, как Москва - Сочи и Москва - Астрахань.

Отмечается, что по заказу ОАО «Федеральная пассажирская компания» были построены 3 специализированных вагона, которые успешно прошли сертификацию. В одном вагоне могут разместиться 3 или 4 легковых автомобиля, в зависимости от их габаритов. В состав поезда Москва - Хельсинки автомобилевоз будет включаться по предварительным заявкам.

Оформление перевозочных документов начинается за 60 суток и заканчивается за 9 часов до отправления пассажирского поезда, в составе которого следует вагон-автомобилевоз. Пассажирам будет предложено несколько вариантов страхования автомобиля.

Стоимость транспортировки одного автомобиля между Москвой и Хельсинки составляет 450 евро, в эту сумму включена поездка туда и обратно.