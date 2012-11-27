Убыток ОЖД от пригородных пассажирских перевозок составил 232 млн грн

Убыток Одесской железной дороги (ОЖД) от пригородных пассажирских перевозок за 10 месяцев 2012 года составил 232 млн грн — на 34% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщили УНИАН в ОЖД, в пригородном и дальнем сообщениях в январе-октябре 2012 года перевезено около 2,5 млн пассажиров льготных категорий на сумму 24,6 млн грн, а компенсации состоянию на 1 ноября 2012 получено только 14,6 млн грн или 59,7% от необходимой суммы.

Покрытие расходов доходами составляет 14,26%.

При этом износ парка электропоездов достигает 93%, дизель-поездов - 100% к нормативному сроку службы.

Как сообщал УНИАН, задолженность областных государственных администраций перед железными дорогами за перевозку льготных категорий населения на 31 октября 2012 года достигла 171,8 млн грн. Облгосадминистрации компенсировали 44% необходимой суммы.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.