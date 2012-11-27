«Укрзализныця» продолжает модернизацию существующего парка локомотивов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») продолжает модернизацию существующего парка тягового подвижного состава с целью продления срока эксплуатации и уменьшения эксплуатационных расходов.

Как сообщили УНИАН в «Укразлизныце», в частности, на Львовской (ЛЖД) и Одесской (ОЖД) железных дорогах в рамках инвестиционной программы до 2015 года осуществляется комплексная модернизация тепловозов серий М62, 2М62 и ЧМЭ3 с заменой штатного тепловозного дизеля на современный экономичный дизель ведущих мировых производителей.

В результате проведенных мероприятий ожидаемая экономия топлива составит около 30%, масла - до 70%, увеличение срока межремонтных пробегов - до 30%.

В 2011 году на ЛЖД была выполнена комплексная модернизация двух тепловозов серии М62-1361 и М62-1439.

ОЖД в конце 2012 года начнет комплексную модернизацию 6 тепловозов серии ЧМЭ3.

Кроме того, на ЛЖД и Приднепровской (ПЖД) железной дороге при выполнении капитальных ремонтов электровозов серии ВЛ11М проводится модернизация кабин управления, устанавливаются унифицированные пульты управления на современной элементной базе, система АЛС-МУ, система рекуперации САУРТ-барш, статические преобразователи.

В настоящее время модернизировано и введено в эксплуатацию 7 локомотивов серии ВЛ11М.

Также в 2012 году осуществляется модернизация локомотивов с установкой энергосберегающего оборудования. Так, после проведения испытаний тепловозы серии ЧМЭ3 оснащены системой подогрева охлаждающей жидкости дизеля, которая позволяет экономить до 42,8 литра дизельного топлива в сутки.

Срок окупаемости данной системы - 4,5 года, а годовой экономический эффект составляет 50 тыс. грн на один тепловоз.

В 2012 году системой подогрева охлаждающей жидкости дизеля модернизировано 9 тепловозов серии ЧМЭ3 и еще 6 планируется до конца года.

Кроме этого, продолжается модернизация маневровых тепловозов системой конденсаторного пуска дизеля, которой уже оборудованы 26 тепловозов серии ЧМЭ3, а до конца года запланирована модернизация еще 10.

На сегодня такой системой оборудованы 817 маневровых тепловозов.

Справка УНИАН. В настоящее время сверх нормативного срока эксплуатации используются 3463 локомотива, или 80,1% от всего парка «Укрзализныци», который составляет 4321 единицы.

Стоимость капитального ремонта с продлением срока службы и заменой устаревшего штатного тепловозного дизеля на современный составляет в среднем 60% стоимости нового тепловоза.