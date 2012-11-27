Москва. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не считает российские законы в отношении Интернета репрессивными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с французским премьером Жаном-Марком Эйро.

«Я согласен, что часть из них (законов в отношении Интернета), может быть, не идеальны и пора обратить внимание на то, какова практика их применения. С этим я спорить не буду, потому что регулирование Интернета - штука довольна сложная… Человечеству только предстоит определить, что можно регулировать, а что нельзя», - сказал Д.Медведев.

«Назвать эти законы репрессивными невозможно, потому что в результате применения этих законов ни один ресурс не был исключен или отключен, а ошибки, которые происходили, достаточно быстро исправлялись властями. Надеюсь, что так будет происходить в будущем», - добавил он.

При этом российский премьер считает, что международное сообщество должно выработаны определенные правила регулирования Интернета.

«Это не значит, мы должны зарегулировать все и вся. Это абсолютно противоречит духу Интернета», - сказал он и добавил, что речь идет в первую очередь о соблюдении авторских прав.

Д.Медведев отметил, что в России «мы разберемся как и что регулировать, а «Единая Россия» примет необходимые решения, если потребуется».

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в России начал работать сайт с реестром противозаконных сайтов в Рунете - www.zapret-info.gov.ru/

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в черный список будут вноситься сайты, который содержат информацию о наркотиках, детскую порнографию и призывы к суициду. Они будут блокироваться в досудебном порядке, если опасная информация не будет с них вовремя удалена. Кроме того, в реестр попадут сайты, по которым было вынесено судебное решение о нарушении.

В то же время, в реестр запрещенных в России сайтов на некоторое время вносился IP-адрес, принадлежащий корпорации Google, видеохостинг Youtube и другие популярные ресурсы. Власти объясняли это техническими ошибками.