Самолет рейса «Киев–Донецк» вернулся в аэропорт из соображений безопасности – «АэроСвит»

Самолет авиакомпании "АэроСвит", следовавший рейсом VV95 Киев-Донецк, вернулся в аэропорт «Борисполь» из соображений безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АэроСвита».

Согласно сообщению, самолет был отправлен по расписанию - в 13:40 по киевскому времени. Рейс выполнял самолет А320 авиакомпании "Донбассаэро". Однако, как сказано в сообщении пресс-службы, в момент уборки шасси бортовой датчик воздушного судна сигнализировал о падении давления в одной из гидросистем. Несмотря на то, что самолет оснащен тремя гидросистемами, дублирующими и резервирующими друг друга, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для выяснения причин индикации датчика и дополнительной проверки бортовых систем. Экипаж в целях обеспечения безопасности пассажиров, должен быть абсолютно уверен в эффективной работе всех систем самолета и отсутствии потери гидравлической жидкости.

По информации «АэроСвита», внеплановая посадка самолета в аэропорту "Борисполь" была произведена в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью пассажиров не было.

Для 76 пассажиров рейса был подготовлен резервный самолет.

Справка УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190.