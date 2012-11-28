Совмин Крыма оценил в 56,1 млн грн создание нового пункта пропуска на границе с Россией

Совет министров Крыма оценивает в 56,1 млн грн создание нового пункта пропуска в Керчи на востоке полуострова на границе с Россией.

Как сообщает пресс-служба Республиканского комитета по транспорту и связи, крымское правительство в третьей декаде ноября утвердило проектно-сметную документацию рабочего проекта "Пассажирский комплекс в пункте пропуска "Крым" ГСК "Керченская паромная переправа".

Финансирование строительства, которое планируют начать в 2013 году и завершить в середине 2014 г., будет производиться за счет прибыли предприятия.

Пункт пропуска включит пассажирский и автомобильный терминалы - проведение контрольных операций по пропуску пассажиров и машин будет осуществляться независимо друг от друга в двух направлениях движения.

Проект предусматривает строительство основного 2-этажного здания пункта пропуска. На первом этаже хотят оборудовать залы ожидания прибывающих и отбывающих пассажиров, паспортного и таможенного контроля, кассовый зал на три кассы, комнаты отдыха для инвалидов и матерей с детьми, диспетчерская, служебные помещения таможенного контроля и другое. На втором этаже расположатся административные и служебно-бытовые помещения контрольных служб, не связанных с непосредственным обслуживанием пассажиров.

Пропускная способность пункта пропуска "Крым" предположительно составит 400 пассажиров в час (по 200 на въезд и выезд) и 60 автомобилей в час (по 30 на въезд и выезд).

Справка УНИАН. Керченская переправа создана в 1954 году, ее основным видом деятельности являются перевозка пассажиров, автомобилей и грузов через Керченский пролив из порта "Крым" в порт "Кавказ" и в обратном направлении.