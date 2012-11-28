В Житомирской обл. на трассе Киев-Чоп во время движения загорелся грузовик из Словении

Вблизи села Казак Коростышевского района Житомирской области на 130-м километре автодороги Киев-Чоп вчера в полдень загорелся грузовой автомобиль Вольво, принадлежащий предприятию из Республики Словения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, огонь уничтожил 360 водонагревателей, которые перевозил грузовик, и тент кузова. Автомобиль Вольво загорелся во время движения.

В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливается точная сумма убытков, которые предварительно оцениваются в несколько сотен тысяч гривен.