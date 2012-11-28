Украина может отменить НДС на авиатопливо и авиабилеты на внутренних рейсах с начала действия летнего расписания 2013 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, презентуя концепцию государственной целевой программы развития аэропортов до 2023 года.

«Есть поручение Президента отменить НДС на авиатопливо и продажу авиабилетов внутри страны. Я думаю, что это будет с летнего расписания 2013 года – с 27 марта», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что на сегодняшний день министерство инфраструктуры ведет «сложные переговоры» с авиакомпаниями.

«Отмена НДС позволит снизить цену билетов на 16%, но никто не хочет летать внутри страны», - сказал он.

Напомним, в конце мая вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил, что правительство изучает возможность уменьшения стоимости авиабилетов на перелеты внутри страны более чем на 30%, в частности, за счет отмены НДС на авиатопливо.