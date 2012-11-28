ФГИУ оценит грузовой подвижной состав ОЖД для передачи его "Укртранслизингу"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика грузовых вагонов, находящихся на балансе госпредприятия "Одесская железная дорога", для последующей передачи их компании «Укртранслизинг», сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 28 ноября т.г.

Как отмечается в сообщении, данная оценка будет проведена для определения рыночной стоимости железнодорожного подвижного состава с целью внесения его в ввиде взноса в уставный капитал лизинговой компании "Укртранслизинг".

Конкурс состоится 12 декабря т.г.

Справка УНИАН. ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» – крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники.

Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» – 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины – 44,36% акций, корпорация «Межрегиональный Промышленный Союз» – 2,3267 % акций, а также физические лица.

По итогам 2011 года «Укртранслизинг» увеличил чистую прибыль на 34,5% по сравнению с 2010 годом – до 27 млн грн.

Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.