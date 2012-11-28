«Укрзализныця» отмечает высокую доходность облигаций железных дорог Украины

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») отмечает, что выпуск корпоративных облигаций является проверенным и действенным инструментом привлечения средств украинскими железными дорогами.

Как сообщил УНИАН заместитель генерального директора «Укрзализныци» Алексей Слипченко, облигации как финансовый инструмент железные дороги используют с 2009 года и все выпуски облигаций были поглощены рынком.

«Железные дороги Украины работают стабильно, своевременно возвращают привлеченные заимствования и платят процентный доход по ним. В настоящее время никакие просрочки по уплате процентов по облигациям, эмитированных железными дорогами Украины не происходили, что является признаком надежности эмитентов», - сказал он.

Он напомнил, что выпуск облигаций шести железных дорог на 1,8 млрд грн в 2011 году был наибольшим в 2011 году выпуском корпоративных облигаций в Украине. В течение 10 месяцев 2012 «Укрзализныце» удалось привлечь 1,08 млрд грн, при том, что в целом на украинском фондовом рынке за три квартала 2012 года было размещено облигаций всех предприятий лишь на 11,5 млрд грн.

«Вложение средств в облигации внутреннего займа железных дорог - надежная защита ваших сбережений. Это даст вам дополнительную возможность получать стабильный ежемесячный доход и сохранить сбережения от обесценивания. Это гораздо выгоднее, чем банковские депозиты, выплаты по которым могут быть приостановлены из-за различных факторов», - сказал А.Слипченко.

Он также сообщил, что на сегодня все желающие могут приобрести облигации железных дорог Украины двух видов - краткосрочные со сроком обращения до одного года и ставкой процентного дохода в размере 18% годовых и долгосрочные со сроком обращения до трех лет и ставкой процентного дохода в размере 19% годовых.

Владельцами облигаций могут быть как юридические, так и физические лица, резиденты и нерезиденты Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Укрзализныця» впервые со времени своего создания получила положительные международные кредитные рейтинги двух крупнейших международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's Ratings Services. Долгосрочные кредитные рейтинги оценивают способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Присвоение «Укрзализныце» рейтинга В- означает, что оба международные кредитные агентства признали ее как надежного платежеспособного эмитента.