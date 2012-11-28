Кабмин назначил новых руководителей Южной и Приднепровской железных дорог

Кабинет министров Украины своими распоряжениями от 28 ноября т.г. назначил на пост руководителя государственного предприятия "Южная железная дорога" (ЮЖД) Александра Филатова, на пост руководителя "Приднепровской железной дороги" (ПЖД) - Игоря Гладких, сообщает правительственный сайт.

КМУ также освободил Игоря Гладких с занимаемого им ранее поста заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Кабинет министров Украины уволил начальника Приднепровской железной дороги (ПЖД) Александра Момота и начальника Южной железной дороги (ЮЖД) Виктора Остапчука в связи с их избранием народными депутатами Украины.

Справка УНИАН. И.Гладких занимал должность заместителя генерального директора “Укрзализныци” с апреля 2012 года.

В период с 2000 года по 2004 год занимал должности заместителя начальника Донецкой железной дороги и первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги. С 25 сентября 2006 года постановлением Кабинета министров Украины назначен начальником ПЖД, сменив на этом посту Николая Сергиенко. 9 января 2008 года И.Гладких был уволен с должности начальника ПЖД.

А.Филатов занимал должность главного инженера ДЖД.