Польская PKP Intercity хочет привлечь пассажиров доставкой еды в вагоны

Варшава. Один из крупнейших в Польше железнодорожных перевозчиков - государственная компания PKP Intercity решила внедрить новую услугу доставки еды по заказу пассажиров непосредственно в вагоны, в которых они пребывают во время поездки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании PKP, в которую входит PKP IC, отметив, что новая услуга будет бесплатной для пассажиров, а заказы будет собирать официант.

«Заказ будет доставлен в течение, максимум, 20 минут, а оплатить его можно будет как наличными деньгами, так и банковской карточкой», - сообщила пресс-служба.

Компания напомнила, что специальные вагоны-рестораны, которые функционируют в поездах PKP Intercity под брендом WARS уже более 60-лет, предоставляют сейчас ряд других бесплатных услуг для пассажиров, среди которых подогревание еды для детей.

«Мы стараемся измениться во многих сферах. Ремонтируем вагоны, покупаем новые, внедряем новые инновационные каналы продаж билетов, улучшаем информирование пассажиров. Увеличение количества предоставляемых услуг в поездах также для нас очень важно. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить нашим пассажирам самый высокий уровень комфорта во время поездки", - отметил глава правления PKP Intercity Януш Малиновский, слова которого приводит пресс-служба.

Новая услуга будет доступна во всех поездах компании, которая управляет поездами под тремя своими брендами: - Express InterCity, Express и Twoje Linie Kolejowe, а также в международных поездах с вагонами-ресторанами.

Пресс-служба заметила, что WARS предлагает пассажирам блюда польской и средиземноморской кухни, холодные закуски, канапки и напитки.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году PKP Intercity перевезла почти 37 млн пассажиров, что составило около 14% всего рынка пассажирских железнодорожных перевозок в 38-ми миллионной Польше. В тоже время компания остается крупнейшим железнодорожным перевозчиком с учетом протяженности трасс: более 40% рынка.

Компания WARS, которая полностью принадлежит PKP Intercity, обслуживает около 150 из 350 поездов компании.