Украина за два года завершит модернизацию аэродромов во всех городах-миллионниках

Украина в течение двух лет планирует завершить модернизацию аэродромных комплексов во всех городах-миллионниках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, презентуя концепцию государственной целевой программы развития аэропортов до 2023 года.

«Государство будет строить аэродромные комплексы — взлетно-посадочные полосы (ВПП) и перроны. По всему миру это задача государства», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что в 2013 году такая работа начинается в Одессе и Днепропетровске, где «есть полное понимание с инвестором».

Кроме того, будет модернизирован перрон и ВПП в Луганске и в Севастополе (Бельбек).

«Севастополь - очень интересный порт для инвесторов, практически территория Западного Крыма, сюда намного удобнее добираться по сравнению с аэропортом Симферополя», - сказал он.

По словам вице-премьера, в аэропорту «Киев» (Жуляны) «наша помощь инвесторам будет заключаться в модернизации перронов, так как Жуляны, в основном, принимали самолеты АН-24, поэтому сегодняшние «аэрбасы» и «боинги» чувствуют себя не очень комфортно в Жулянах».

Говоря о развитии аэропорта «Симферополь», Б.Колесников отметил, что это «огромный аэропорт, он может стать потенциально вторым аэропортом, обойти Донецк. Но он очень сезонный, и ему нужно строительство новой ВПП и новый перронный комплекс».

Также Б. Колесников сообщил, что ведутся переговоры с несколькими инвесторами по строительству терминального комплекса аэропорта «Симферополь». «По терминалу переговоры ведутся с несколькими инвесторами. Пока они не закончены», - сказал он.

Министр инфраструктуры сообщил, что разрабатывается ТЭО реконструкции ВПП в Запорожье.

В Черновцах и Ивано-Франсковске также планируется полная модернизация аэродромного комплекса.

Кроме того, планируется восстановить ВПП в Мукачево и сделать аэропорт двойного назначения.

«В Мукачево мы с Минобороны готовы полностью восстановить ВПП. Для развития курорта Мукачево 2,5 км ВПП мы можем обеспечить. Ведутся соответствующие переговоры с инвесторами. Это будет аэропорт двойного назначения, он будет иметь военную авиацию и возможности для приема пассажиров. Мы ВПП в Мукачево все равно будем восстанавливать для нужд военной авиации, просто это будет дополнительным преимуществом Мукачевского курорта», - сказал Б. Колесников.

Он также отметил, что аэропорт Кривого Рога «нуждается в обновлении и модернизации», а аэропорт в Черкассах «имеет большой потенциал грузового транзитного аэропорта».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 19 ноября одобрил Концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года.

В Украине в январе-октябре 2012 года перевозки грузов авиационным транспортом выросли на 26% по сравнению с январем-октябрем 2011 года – до 0,1 млн тонн, грузооборот авиатранспорта в январе-октябре т.г. сократился на 6,7% – до 289 млн т/км.

Кроме того, авиационные пассажирские перевозки в январе-октябре 2012 года выросли на 9,7% – до 7,1 млн пассажиров.

Авиатранспорт Украины в 2011 году увеличил транспортировку грузов на 3% – до 0,1 млн тонн. Пассажирские авиационные перевозки в 2011 году выросли на 22,7% – до 7,5 млн пассажиров.