Ночные поезда «Украинский экспресс» Донецк–Киев начнут курсировать с 30 ноября

Ночные скоростные межрегиональные электропоезда категории «Интерсити+» «Украинский экспресс» в связи с высоким спросом на ночные пассажирские перевозки с 30 ноября начнут курсировать по маршруту Донецк – Киев.

Как сообщает Донецкая железная дорога (ДЖД), поезд будет отправляться из Донецка в 23:12 и прибывать в Киев в 5:56, из Киева будет отправляться в 23:38 и прибывать в Донецк в 6:27.

«С вводом ночных рейсов «Украинского экспресса» у пассажиров в распоряжении будет практически целый рабочий день для решения бизнес-вопросов. Назад уехать им будет удобно вечерними скоростными экспрессами «Интерсити+», отправлением из Киева в 16:30 (прибытие в Донецк в 23:10), отправлением из Донецка в 16:50 (прибытие в Киев в 23:35)», - говорится в сообщении ДЖД.

В ДЖД отмечают, что стоимость проезда в «Украинском экспрессе» составляет 290 грн, время в пути — 6,5 часа.

В то же время стоимость проезда по данному маршруту в автобусе составляет 300 грн, а время в пути — 11 часов; билет на самолет стоит 900 грн, время в пути – 1,5 часа, не считая времени на регистрацию и на дорогу от аэропорта до города.

Напомним, что в поездах «Украинский экспресс» сохраняются все предусмотренные законом льготы инвалидам, участникам боевых действий и участникам войны, студентам, детям и другим категориям граждан.

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) – скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов.

К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.

«Украинский экспресс» курсирует по железным дорогам Украины между Киевом, Донецком, Харьковом, Львовом и Днепропетровском.