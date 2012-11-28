Определен порядок переноса номера телефона между мобильными операторами

Минюст Украины зарегистрировал Приказ Госспецсвязи от 1 ноября 2012 года № 617 «Об утверждении Технических требований к телекоммуникационным сетям Украины относительно обеспечения предоставления телекоммуникационных услуг переноса абонентского номера и пользования персональным номером» (номер госсрегисрации №1947/22259). Информация об этом обнародована 27 ноября на сайте Минюста.

Регистрация этого нормативно-правового акта позволяет начать процесс внедрения услуг переноса абонентского номера (как мобильного, так и фиксированного) и пользования персональным номером в Украине, которые, по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), могут быть внедрены уже в 2013 году (хотя некоторые операторы не исключают и более позднего внедрения таких услуг).

Технические требования вводятся в связи принятием Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О телекоммуникациях” относительно увеличения перечня услуг” (№ 2392-VI от 1 июля 2010 года), которым в частности, операторы обязуются предоставлять абонентам данные услуги.

Как ранее сообщал УНИАН, несмотря на то, что законом № 2392 определялось, что услуга переноса номера должна была быть обеспечена операторами через шесть месяцев после даты принятия закона, внедрение услуги затягивалось в связи с отсутствием нормативно-правовой базы, в т.ч. технических требований. Причина - противоречия между ведомствами и операторами, например, в части использования технологий децентрализованного и централизованного администрирования баз данных перенесенных и персональных номеров и др.

Согласно проекту приказа Госспецсвязи № 617 (зарегистрированный текст пока ведомством УНИАН не предоставлен), принята технология создания системы на базе централизованного администрирования баз данных перенесенных и персональных номеров.

Перенос абонентских номеров допускается между сетями мобильной связи, в сетях фиксированной связи перенос абонентского номера осуществляется в пределах одной и той же зоны нумерации. При реализации услуг должны обеспечиваться возможность передачи и получения вызовов международной, междугородной, местной телефонной связи и в сетях, в которых это предусмотрено, обмену SMS и ММS, а установление соединения с перенесенным абонентским номером и персональным номером должно осуществляется в реальном времени. В случае возвращения перенесенного абонентского номера к телекоммуникационной сети-донора, этот номер приобретает статус неперенесенного и обслуживается по обычным процедурам для неперенесенных абонентских номеров.

Пока УНИАН не удалось получить комментарии по конкретным аспектам внедрения данных услуг в Украине (срокам внедрения, стоимости и т.п.). В «МТС Украина», например, сообщили, что «на данный момент еще очень много неизвестных в этой схеме», что требует времени для рассмотрения.

Согласно же обнародованным сведениям, со ссылкой на экспертов и представителей НКРСИ, внедрение системы перенесения номеров и персональных номеров обойдется операторам в 10 млн долл. (согласно данным Госспецсвязи, затрат из бюджета на реализацию системы не предусматривается), а абоненту перенесение номера может стоить до 40 грн (оплата за персональный номер – до 60 грн), при этом количество желающих перенести номер может составить в год до 10% от общего числа абонентов. В то же время, по данным некоторых операторов, такой услугой в Украине могут воспользоваться не более 3% абонентов.

Справка УНИАН. Согласно закону „О внесении изменений в Закон Украины „О телекоммуникациях” относительно увеличения перечня услуг”, перенос абонентского номера - это услуга, предоставляемая абоненту по его заявлению. Она заключается в сохранении за абонентом предоставленного ему оператором абонентского номера с целью использования этого номера для получения телекоммуникационных услуг в сети другого оператора. Персональный номер - абонентский номер, который присваивается зарегистрированному абоненту по его заявлению, централизовано администрируется и может использоваться этим абонентом для получения в соответствии с договором телекоммуникационных услуг независимо от географического региона Украины и типа этих услуг.