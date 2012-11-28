Мининфраструктуры намерено сохранить договоры аренды при передаче аэропортов в концессию

Министерство инфраструктуры намерено при передаче аэропортов в концессию сохранить договоры аренды, заключенные Фондом госимущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис Колесников, комментируя вопросы передачи в концессию аэропорта «Борисполь», на территории которого находится около 190 объектов, переданных Фондом госимущества в аренду.

«При передаче в концессию все права будут максимально защищены», — сказал он.

В то же время Б.Колесников отметил, что решение о передаче в концессию должен принимать не ФГИУ, а руководство предприятия.

«Фонд госимущества берет цифры аренды с потолка, которые в 8-10 раз ниже, чем рыночные цены. Например, одним из объектов, который ФГИ передал в аренду, может быть и стол, на котором упаковывается багаж. Его фонд передал за 1 грн, а взял себе 9 грн, хотя рыночная цена 10 грн», — сказал он.

По словам Б.Колесникова, «в концессию в первую очередь будут передавать то, на что нет договора аренды».

Напомним, 28 ноября на брифинге вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, презентуя концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов, сообщил, что украинские аэропорты будут передаваться в концессию на взаимовыгодных условиях.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 19 ноября одобрил концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года. В программу внесены аэропорты Симферополя, Севастополя, Днепропетровска, Одессы, Запорожья, а также отдельные объекты в других аэропортах.

Мининфраструктуры, вместе с заинтересованными центральными органами, должно разработать и подать в правительство в трехмесячный срок проект госпрограммы развития аэропортов на период до 2023 года.