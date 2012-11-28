Обновление подвижного состава железных дорог ограничено низкими доходами граждан - Колесников

Возможности железных дорог Украины по обновлению пассажирского подвижного состава ограничены низкими доходами граждан Украины, которые не позволяют делать пассажирские перевозки рентабельными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Когда был чемпионат по футболу, и когда из Киева до Харькова можно было добраться за 24 евро, мир был в приятном шоке. Мы сегодня находимся в очень стесненных условиях в связи с низкими доходами граждан Украины. Я не хочу подвергать экспериментам наших пассажиров. Поэтому мы покупаем то, что востребовано, работает и что по карману покупателям», - сказал он.

Комментируя заявления о более низкой стоимости поездов Крюковского завода по сравнению со стоимостью поездов производства Hyundai Rotem, Б. Колесников сказал, что «можно спорить с Крюковским заводом — 29 или 26 млн грн стоит их поезд, но я никого не видел из акционеров Крюковского завода на «Таврии». Когда я увижу их постоянно ездящих на «Таврии», я за свой счет, я могу себе это позволить, куплю 2 поезда у Крюковского завода».

Кроме того, Б.Колесников отметил несоответствие цены и качества продукции «Лугансктепловоза».

«Я как патриот купил у «Лугансктепловоза» на конкурсе 2 электрички за 5,5 млн евро. Тогда же польская «Песа» выиграла конкурс для Германии по 4 млн евро. Луганские поезда до сих пор стоят в депо, они не могут сдвинуться с места», - сказал министр.

В то же время, он отметил, что мировые концерны должны организовать производство поездов в Украине.

«Я четко сказал всем мировым производителям: импорт закончился, кто их вас серьезный, должен прийти в Украину, модернизировать или построить предприятие, и мы будем это покупать», - сказал Б.Колесников .

Как сообщал УНИАН, мировые концерны начнут строительство заводов по производству поездов в Украине в 2013 году.

Ранее, в октябре, Б.Колесников отмечал, что железным дорогам Украины нужно для модернизации и обновления подвижного состава около 10 млрд евро в течение ближайших 10 лет. В частности, он оценил потребности железных дорог в 300-400 электровозов, 120 региональных поездов, 600 электричек.

Справка УНИАН. По прогнозам «Укрзализныци», по итогам 2012 года убыток от пассажирских перевозок составит около 8 млрд грн.