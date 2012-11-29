Суд Нидерландов признал Samsung виновной в нарушении патента Apple линейки Galaxy

Суд Нидерландов признал южнокорейскую компанию Samsung виновной в несанкционированном использовании запатентованной технологии конкурента Apple в ряде смартфонов и планшетов брендовой линейки Galaxy.

Суд наложил запрет на продажи на голландском рынке некоторых устройств линейки Samsung Galaxy, работающих под управлением мобильной платформы Android версий от 2.2.1 до 3.0. Запрет наложен на те устройства, которые используют запатентованный Apple метод прокрутки изображений в фотогалерее на сенсорном экране вместо более поздней собственной технологии Samsung под названием blue flash.

Запрет на продажи устройств, точный список которых не приводится, был наложен после того, как представители Samsung отказались подписать так называемую "декларацию о воздержании", в которой они могли заявить о том, что не будут нарушать спорный патент в будущем.

Помимо запрета на продажи устройств-нарушителей Samsung в Нидерландах, суд постановил, что компания должна компенсировать Apple материальный ущерб, сумма которого будет определяться прибылью, полученной Samsung от продажи этих гаджетов.

В течение восьми недель Samsung должна сообщить Apple объем чистой прибыли, полученной с продаж этих устройств, начиная с 27 июля 2011 года. Если она не предоставит данные к этому сроку, ей предстоит выплатить Apple 100 тысяч евро за каждый день невыполнения решения суда, и все равно впоследствии раскрыть показатели, на основе которых будет определен итоговый размер ущерба.

Решение голландского суда стало очередным витком в масштабном патентном разбирательстве Apple и Samsung, которое длится с весны 2011 года. Конфликт развязала американская компания, обвинившая южнокорейского конкурента в "раболепном" копировании технологий и дизайна смартфона iPhone и планшета iPad. Samsung ответила исками, уличающими Apple в незаконном использовании ряда важных технологий для беспроводной связи. Компании подали друг против друга десятки исков в суды разных стран по всему миру.

В прошлом месяце Samsung выиграла дело в суде Нидерландов, который постановил, что производитель на нарушал патенты Apple на ряд мультитач-технологий в смартфонах и планшетах Galaxy, передает РИА "Новости".

Кроме того, в июне суд Нидерландов обязал Apple выплатить компенсацию конкуренту Samsung за нарушение патента на технологии интернет-соединения, используемые в некоторых моделях смартфонов и планшетов Apple. Подтвердив нарушение одного патента, голландский суд отклонил тогда три другие претензии Samsung к производителю iPhone и iPad.