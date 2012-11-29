Комнатами отдыха на вокзалах Крыма воспользовались более 16 тыс. пассажиров

Комнатами отдыха за железнодорожных вокзалах Крыма за 10 месяцев воспользовались более 16 тыс. пассажиров, в частности, на вокзале Симферополя - 7741, Севастополя - 2802 и Джанкоя - 5729 пассажиров.

Как сообщает Приднепровская железная дорога (ПЖД), на Севастопольском вокзале к услугам пассажиров одноместный и два двухместных «люкса», одно- и двухместный «полулюксы», три двухместных номера, по одному номеру на трех, четырех, пяти и шести человек.

На Симферопольском вокзале для туристов оборудованы три корпуса комнат отдыха для взрослых и детей. В 10-комнатнатном корпусе размещены двухкомнатный, двухместный и одноместный номера повышенного комфорта, четыре обычные двухместные номера и три номера на 3-х человек в каждом.

7-комнатный корпус имеет по два одноместных и двухместных номера, однокомнатный с двуспальной кроватью и двухкомнатный «люкс».

Третий корпус рассчитан на восемь комнат, среди которых два четырехместные номера, по три - двухместных и трехместных. Еще в здании вокзала есть комната отдыха для инвалидов на колясках.

На вокзале Джанкоя желающие могут воспользоваться одно- и двухместным номерами «люкс», 2-местным, 3-местным и 4-местным номерами.

Кроме того, ПЖД сообщает, что с 1 декабря все туалеты на вокзалах Крыма будут бесплатными.

Справка УНИАН. Всего на вокзалах Приднепровской железной дороги функционирует 14 платных туалетов на станциях Днепропетровск-Главный и Днепропетровск-Южный, Запорожье-1, Джанкой, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Евпатория, Пологи, Мелитополь, Кривой Рог, Кривой Рог - Главный, Апостолово и Пятихатки-Пассажирский.