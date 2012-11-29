На железнодорожных путях и переездах за 10 месяцев произошло 70 ДТП

На железнодорожных путях и переездах Украины за 10 месяцев 2012 года произошло 70 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в том числе 60 случаев на переездах и 10 - на путях вне переездов.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в результате ДТП погибли 9 человек и 28 травмированы.

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года количество ДТП увеличилось на 3 случая, количество погибших уменьшилась на 3 человека, количество травмированных увеличилось на 7 человек.

В частности, ДТП произошло 28 ноября в 11 час. 50 мин. на перегоне Казатин-2 - Бердичев на переезде без дежурного с исправно работающей звуковой и переездной сигнализацией.

Несмотря на запрещающие показания сигнализации автомобиль Ford Mоndeo выехал на переезд и был сбит локомотивом. Автомобиль был отброшен на 12 м.

Автомобиль ремонту не подлежит, травмированный водитель доставлен в Бердичевскую центральную районную больницу.