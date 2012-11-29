«Укртранслизинг» перечислил в бюджет 9,3 млн грн налога на прибыль

Лизинговая компания «Укртранслизинг» за январь-сентябрь 2012 года перечислила в государственный бюджет 9,3 млн грн налога на прибыль.

Как говорится в сообщении компании, кроме того, за 9 месяцев 2012 года компания перечислила 0,83 млн грн на оплату единого социального взноса и 1,5 млн грн налога на доходы физических лиц.

По итогам 2011 года компания уплатила 20,2 млн грн налога на прибыль.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» за январь-сентябрь 2012 года увеличило чистую прибыль на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 173,971 млн грн.

По итогам 2011 года «Укртранслизинг» увеличил чистую прибыль на 34,5% по сравнению с 2010 годом – до 27 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» - крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники.

Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» - 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины - 44,36% акций, Корпорация «Межрегиональный Промышленный Союз» - 2,3267 % акций, а также прочие физические лица.