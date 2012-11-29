«Киевавтодор» возьмет в лизинг коммунальную технику на 100 млн грн

Киевсовет разрешил «Киевавтодору» на условиях лизинга взять коммунальную технику на сумму не более 100 млн грн для содержания дорог в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 69 из 109 зарегистрированных в зале депутатов.

Согласно утвержденным условиям лизинга, максимальный объем его – до 100 млн грн. Лизинг должен быть осуществлен в 2012-2013 годах. Лизинговый платеж, предусмотренный на срок 2 года, – не выше 15,5% годовых; 3 года – не выше 16,25% годовых.

Лизинг может быть погашен не ранее 1 февраля 2013 и не позднее 31 октября 2015 года.

Обслуживание лизинга (уплата процентов) предусмотрено не раньше 1 февраля 2013 года согласно установленным договорам.

Главное управление транспорта и связи КГГА при подаче бюджетных запросов к проектам бюджета Киева на 2013-2015 годы должно включить в них средства, необходимые для погашения лизинговых платежей «Киевавтодора».