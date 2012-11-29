Правительство сократило расходы на поддержку системы спецсвязи и защиту информации

Кабинет министров Украины в рамках перераспределения бюджетных средств сократил расходы по программе «Обеспечение функционирования государственной системы специальной связи и защиты информации» Государственной службы спецсвязи и защиты информации на общую сумму 201,6 тыс. грн. Об этом сказано в распоряжении №951, опубликованном на официальном сайте правительства.

Одновременно, согласно документу, на эту же сумму увеличено финансирование по программе «Строительство (покупка) жилья для лиц рядового и руководящего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины».

Кроме того, другим своим распоряжением № 950 Кабмин осуществил перераспределение средств в рамках программы “Развитие и модернизация государственной системы специальной связи и защиты информации» в объеме 400 тыс. грн, увеличив расходы развития и уменьшив расходы потребления. При этом в распоряжении не конкретизируется, какие именно расходы будут сокращены, а какие увеличены.

Перераспределение расходов должно быть согласовано с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Минфину предписано внести соответствующие изменения в бюджетную роспись после всех согласований.