В Киеве сотрудники ГАИ выявили нетрезвого водителя маршрутки.

Как сообщили УНИАН в Управлении столичной ГАИ, с 27 ноября по 17 декабря в Киеве проходят профилактические мероприятия, направленные на повышение дисциплины водителей пассажирского и грузопассажирского транспорта.

29 ноября, на третий день проведения мероприятий, сотрудники ГАИ возле выставочного центра на проспекте Глушкова выявили нетрезвого водителя маршрутного автобуса. Внимание работников ГАИ привлекло то, что «Мерседес Бенц», следовавший по маршруту «Ружин – Киев», постоянно менял направление движения. Чтобы выяснить все обстоятельства, работники ГАИ решили пообщаться с водителем. Оказалось, что 26-летний водитель, киевлянин, находился за рулем в нетрезвом состоянии. В салоне маршрутки на то время находились 11 пассажиров. Нарушителя отстранили от управления, пассажиров до конечной остановки - станция метро «Лыбидская» - довез инспектор ГАИ.

«Водители позволяют себе употреблять спиртное, а затем отправляются в дорогу, мало задумываясь над тем, доберутся ли вообще до пункта назначения. Эти люди подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, и не понимают, какую опасность представляют для окружающих», - говорит начальник управления Госавтоинспекции Анатолий Куринной.

В отношении водителя был составлен административный протокол. Материалы на нарушителя вскоре будут направлены в суд.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что кроме штрафа за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения от 2550 до 3400 гривен, законодательство предусматривает такие виды взысканий, как административный арест (7-15 суток), общественные работы (40-60 часов), платное изъятие транспортного средства и лишение права управления транспортным средством.