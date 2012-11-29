ГАИ предупреждает об ограничении парковки в центре Киева 2 декабря

2 декабря в 17:30 на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского состоится футбольный матч между командами «Арсенал» (Киев) и «Заря» (Луганск).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С целью надлежащей организации безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности, свободного передвижения болельщиков к стадиону «Динамо» им. В.Лобановского, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не парковать транспорт с нарушением правил, а также не оставлять автомобили на улице Грушевского и Парковой аллее.