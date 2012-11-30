Азаров предлагает Telenor вернуться на украинский рынок

Осло. Украина заинтересована в том, чтобы норвежская компания Telenor возобновила свою работу на украинском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, выступая на украинско-норвежском бизнес-форуме.

«Мы высоко ценим роль компании Telenor в становлении наших операторов и мобильной связи, и развития IT-технологии. И мы приветствовали бы дальнейшее участие компании Telenor на нашем рынке», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, компания Telenor Group (Норвегия) закрыла свое представительство в Украине в 2010 года. Решение о закрытии представительства стало результатом перехода от прямой к косвенной структуре владения «Киевстаром» после создания VimpelCom Ltd. T

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).