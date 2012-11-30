Ночной «Украинский экспресс» Киев-Донецк будет курсировать в «режиме маятника»

Ночной скоростной межрегиональный электропоезд «Украинский экспресс» Киев-Донецк-Киев категории «Интерсити+» будет курсировать в «режиме маятника», отправляясь и прибывая на конечные станции почти одновременно.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), ночной «Украинский экспресс» будет находиться в пути вдвое меньше, чем обычный пассажирский поезд, который преодолевает расстояние от Киева до Донецка за 12-13 часов.

В первый рейс поезд № 150/149 отправится из Киева 30 ноября в 23:38. Остановки будут на станциях Полтава-Южная - в 2:43, Славянск - в 05:14, Краматорск - в 05:24, Константиновка - в 5:41. Прибытие в Донецк 1 декабря в 6:27.

Из Донецка поезд № 150/149 отправится 30 ноября в 23:12. Остановки будут на станциях Константиновка - в 23:58, Краматорск - 0:15, Славянск - 0:25, Полтава-Южная - 2:50. Прибытие в Киев 1 декабря в 5:56.

Напомним, Киевский метрополитен начинает работать на вход с 5:45.

С введением ночных рейсов «Украинского экспресса» в распоряжении пассажиров будет практически полный рабочий день для решения личных и бизнес-вопросов. Обратно есть возможность вернуться на «Украинском экспрессе» отправлением из Киева в 16:30 (прибытие в Донецк в 23:10) и отправлением из Донецка в 16:50 (прибытие в Киев в 23:35).

Стоимость проезда в «Украинском экспрессе» из Донецка в Киев – 283,63 грн (2 класс, базовый тариф), время в пути – 6 час. 44 мин.

Для сравнения, поездка автобусом по маршруту Киев-Донецк обойдется пассажиру в 300 грн и продлится 11 часов, самолетом – в 900 грн продолжительностью 1,5 часа, не учитывая времени на регистрацию и дорогу от аэропорта до города.

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) – скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов.

К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.

«Украинский экспресс» курсирует по железным дорогам Украины между Киевом, Донецком, Харьковом, Львовом и Днепропетровском.