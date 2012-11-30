Услуга переноса абонентномера может появиться не ранее 4 кв. 2013 года - «МТС Украина»

Услуга переноса абонентского номера (MNP - Mobile Number Portability) может появиться в четвертом квартале следующего года. Об этом сообщил УНИАН Олег Проживальский, директор по корпоративному управлению и контролю "МТС Украина", комментируя появившиеся в СМИ сведения о том, что в связи с утверждением технических требований для переноса абонентского номера, услуга может начать предоставляться уже в следующем году.

По его словам, главная сложность внедрения MNP состоит в том, что в предоставлении услуги участвуют все операторы, а для этого необходимо обеспечить их корректное и эффективное взаимодействие, отработать механизм услуги, притом, что «в основе MNP лежат очень сложные технические решения, разработка и реализация которых требует больших средств и времени». В некоторых странах, по данным О.Проживальского, на это ушло несколько лет: «и Украина здесь не исключение».

В то же время он отметил, что поскольку определенная подготовительная работа по проекту в Украине уже проведена, вероятность того, что услуга начнет предоставляться уже в следующем году, существует. Однако следует понимать, что госорганам потребуется время на проведение конкурса по выбору независимого администратора базы данных абонентских номеров, при этом победившему в конкурсе администратору предстоит закупить, ввезти и инсталлировать необходимое оборудование, скоммутировать его с сетями и оборудованием операторов, провести тестирование и пр.

«С учетом времени, необходимого на завершение всех этих этапов работ, в лучшем случае услуга может появиться в четвертом квартале следующего года», - считает О.Проживальский.

Комментируя появившиеся в СМИ прогнозные оценки затрат на создание системы по предоставлению услуги переноса абонентского номера в размере 10 млн долл, О.Проживальский отметил, что на его взгляд, это «даже несколько заниженная оценка».

«Думаю, реальные затраты операторов ощутимо превысят эту цифру», - считает он.

Что касается востребованности услуги переноса абонентского номера в Украине, то, по мнению собеседника, «исходя из опыта других стран и сегодняшних реалий украинского рынка», количество абонентов, которые будут пользоваться этой услугой, вряд ли превысит 3-5%. Он считает, что цены на мобильную связь в Украине сегодня настолько низки, а конкуренция столь жесткая, что финансовая выгода абонента от перехода может быть минимальной. К тому же при смене оператора для абонента важны не только низкие тарифы, но и у какого оператора обслуживаются его друзья, родственники, какие сервисы он сможет получать, насколько быстро и качественно его будут обслуживать, решать возникающие проблемы и пр.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 ноября Минюстом Украины зарегистрирован Приказ Госспецсвязи от 1 ноября 2012 года № 617 «Об утверждении Технических требований к телекоммуникационным сетям Украины относительно обеспечения предоставления телекоммуникационных услуг перенеса абонентского номера и пользования персональным номером» (номер госсрегисрации №1947/22259), что позволяет начать процесс внедрения услуг переноса абонентского номера и пользования персональным номером в Украине, которые, по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), могут быть внедрены уже в 2013 году.

Технические требования вводятся в связи принятием Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О телекоммуникациях” относительно увеличения перечня услуг” (№ 2392-VI от 1 июля 2010 года), которым в частности, операторы обязуются предоставлять абонентам данные услуги.

Справка УНИАН. Сеть мобильной связи «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, компания обслуживает 19,9 млн. абонентов. Доход компании в 2011 году составил 9,1 млрд грн.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).