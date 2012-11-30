Населенность «Украинского экспресса» Киев-Донецк в ноябре составила 50%

Населенность скоростного межрегионального электропоезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+ на маршруте Киев-Донецк в ноябре составила в среднем 50%.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), специалисты госпредприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) прогнозируют, что ночные электропоезда «Украинский экспресс» на маршруте Киев-Донецк также будут востребованы пассажирами.

За 45 суток на ночной «Украинский экспресс» скоростной поезд Интерсити + в направлении Киев - Донецк всего продано - 702 билета, в направлении Донецк - Киев - 428 билетов.

При этом анализ пассажиропотока поездов Интерсити + по направлению Киев-Донецк-Киев показал, что подавляющее число пассажиров покупают проездные документы за 1-5 суток до даты отправления поезда.

В частности, за 1-5 суток до даты отправления поезда приобретено 53% проездных документов, за 6-15 6 суток - 37%, за 16-29 суток - 8,7%, за 30-45 суток — 1,3%.

Напомним, что скоростное движение в Украине было внедрено с 27 мая 2012 года. С этого времени услугами электропоездов «Украинский экспресс» (Интерсити +) воспользовались около 527 тыс. человек, из них более 88,7 тыс. человек на 1 классе и 438,3 тыс. во 2 классе.

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) – скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов.

К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.

«Украинский экспресс» курсирует по железным дорогам Украины между Киевом, Донецком, Харьковом, Львовом и Днепропетровском.