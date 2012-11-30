Капинвестиции в отрасль связи в Украине за 9 месяцев выросли на 10,4%

Капитальные инвестиции предприятий отрасли связи (почта и телекоммуникации) в Украине за 9 месяцев 2012 года выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили более 4,84 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом капитальные инвестиции предприятий телекоммуникаций за указанный период составили более 4,62 млрд грн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2011 года, инвестиции предприятий почты составили более 200 млн грн.

Капитальные инвестиции в сферу информатизации за отчетный период составили более 428 млн грн, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2012 года капитальные инвестиции в отрасли связи (почту и телекоммуникации) в Украине выросли на 9% и составили почти 3,03 млрд грн.

В Украине в 2011 году капинвестиции в сфере телекоммуникаций снизились на 15% по сравнению с предыдущим годом - до 5,1 млрд грн.