Дмитрий Демидович: «Сумма концессионных платежей при успешной работе портов составит минимум 600 млн грн в год»

Портовая отрасль Украины, по итогам 2011 года, перевалила около 150 млн тонн грузов, при этом почти треть этого объема - 47 млн тонн, приходится на долю частных портов. Все 18 государственных портов в минувшем году перевалили только 114 млн тонн. Для сравнения - один из конкурентов наших портов - российский порт Новороссийск в 2011 году перевалил 116 млн тонн. Эксперты считают одной из причин негатива - отсутствие инвестора и эффективного собственника в украинских портах, поэтому сообщение о принятом Кабмином постановлении о передаче государственных портов в концессию вызвало бурный резонанс.

Как Министерство инфраструктуры видит концессию портов и какие еще объекты транспортной инфраструктуры могут стать концессионными, УНИАН рассказал заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

- Дмитрий Владимирович, какие государственные порты Украины могут быть первыми переданы в концессию?

- Мы считаем, что все порты потенциально интересны для развития государственно-частного партнерства в виде концессии - и более крупные, стратегические, и менее крупные. Если принять правильную стратегию на среднесрочную перспективу, мы сможем увеличить объем перевалки, как минимум, на 50 млн тонн. Сегодня разрабатывается Стратегия развития морских портов, которая направлена, в первую очередь, на усиление конкурентоспособности морской отрасли Украины и четко определяет специализацию портов.

- Насколько государственные порты, готовящиеся к концессии, могут конкурировать с теми портами, которые уже находятся в частной собственности?

- Это здоровая конкуренция. На сегодня портовый сбор и аккордные ставки утверждены постановлениями правительства, соответственно, есть общее поле для нормальной конкурентной работы. Все будет зависеть от реализации тех проектов, которые будут развиваться на базе госпортов.

- Когда могут состояться первые концессионные конкурсы?

- В Мининфраструктуры организована рабочая группа, в нее входят специалисты портов и министерства. На сегодня мы рассматриваем предложения каждого порта по возможным проектам государственно-частного партнерства. Те порты, проекты которых будут наиболее подготовлены и наиболее соответствовать стратегии развития отрасли, первыми будут предложены министерством к концессии. Я думаю, что это перспектива ближайших 6 месяцев.

- Сколько средств планируется привлечь от концессионных платежей?

- Концессионный платеж определяется на законодательном уровне постановлением Кабмина. Методикой расчета концессионных платежей является определенная формула, которая позволяет вычислить их размер. По нашим предварительным оценкам, сумма концессионных платежей в случае успешной работы всех украинских портов по концессионной модели составит минимум 600 млн грн в год. Для сравнения скажу, что в сегодняшнем формате госпорты платят дивиденды на госдолю и эти платежи составляют около 460 млн грн в год.

- Кто, по Вашему мнению, мог бы заинтересоваться возможностью взять украинский морской порт в концессию - отечественные ФПГ или крупные международные операторы?

- Наша задача - привлечь в морские порты максимальный грузопоток, поэтому мы считаем, что теоретически и практически концессия будет интересна тем компаниям, которые имеют грузопотоки и являются товаропроизводителями. Если посмотреть, каким отраслям было бы интересно участвовать в данных проектах, то это, в первую очередь, горно-металлургический комплекс, который имеет большой объем экспорта и связан с портами и портовой инфраструктурой. Кроме того, потенциально концессионерами могут выступить холдинги сельского хозяйства, химические производства и прочие отрасли.

- На какой срок планируется передавать в концессию порты?

- Законодательство определяет минимальный и максимальный срок концессии - от 10 до 50 лет. Каким образом правильно его устанавливать, зависит от параметров и показателей проектов, в том числе, от объема и окупаемости инвестиций. Если инвестиционный проект окупается за 15 лет, то концессия в 10 лет не привлечет ни одного инвестора. Поэтому определение срока - многофакторный анализ инвестиционных условий.

- Что будет в случае, если концессионер окажется неэффективным собственником?

- В этом случае будет работать механизм разрыва договора. С одной стороны, в договор о концессии закладываются условия, которые будут регламентировать данный процесс. С другой - украинское законодательство также отвечает на этот вопрос: невыполнение концессионного договора будет приводить к его разрыву через судебный механизм.

- Некоторые эксперты высказывали опасение, что концессия может стать инструментом, при помощи которого крупные российские инвесторы портовой отрасли смогут уничтожить конкурентов в лице украинских портов, не вкладывая средств в их развитие. Как Вы оцениваете такой риск?

- Я этого риска с точки зрения концессии не вижу. Концессия четко фиксирует инвестиционные обязательства. Как уже говорилось, невыполнение инвестиционных обязательств приведет к разрыву концессионного договора. Такой риск возможен только в случае приватизации, но о ней речь не идет.

- Когда начнет работу Администрация морских портов?

- В соответствии с принятым в июне 2012 года Законом «О морских портах Украины», который изменил «правила игры» в портовой отрасли, будет создана Администрация морских портов - госпредприятие, на баланс которого переходит стратегическое имущество: акватории, гидротехнические сооружения, инфраструктура общего доступа, причальные стенки и прочее. Это имущество не подлежит приватизации и остается в госсобственности. Законом поставлены определенные реперные точки реализации этого закона - нам нужно сформировать Администрацию морских портов как госпредприятие до июня 2013 года. Сейчас министерством создана рабочая группа, которая занимается данным вопросом.

- Министерство инфраструктуры выступило инициатором передачи в концессию аэропорта «Борисполь». На какой стадии находится поиск концессионера для «Борисполя»?

- Решение о передаче «Борисполя» в концессию приняло правительство. Мы его полностью поддерживаем и считаем правильным направлением для развития аэропорта. «Борисполь» имеет высокую кредиторскую задолженность перед банками - около 600 млн долларов. За эти средства был построен новый терминальный комплекс, но для комплексного завершения строительства и реконструкции аэропорта еще необходимо инвестировать около 250 млн долларов. Поэтому мы считаем, что если концессия привлечет грамотного инвестора, который возьмет на себя кредитные обязательства и обязательства по дальнейшему расширению аэропортовых мощностей «Борисполя», это будет плюсом как для аэропорта, так и в целом для отрасли. В то же время, мы пока не готовы ответить, когда будет объявлен конкурс по концессионеру «Борисполя».

- Планируется ли передача в концессию автомобильных дорог?

- Концессия дорог - наиболее сложный механизм. Мировой опыт концессии автодорог предусматривает компенсацию концессионеру части расходов из госбюджета. В чистом виде концессии автодорог практически не существует. На сегодня мы не видим перспективы для строительства автодорог в Украине в форме концессии. Наши грузоперевозчики и автомобилисты пока не готовы платить такую концессионную плату, которая бы позволила развиваться строительству дорог.

Анна Левченко (УНИАН)