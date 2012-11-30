Пропуск судов через госграницу при проведении спасательных операций упростили

Кабинет министров упростил процедуру пропуска судов через государственную границу при проведении операций по поиску и спасанию на море.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующее постановление принято 28 ноября.

Документ, в частности, урегулирует вопрос пересечения государственной границы спасательными единицами как в пункте пропуска, так и за его пределами, в рабочее и нерабочее время.

Кроме того, определены конкретные меры, направленные на ускорение осуществления формальностей, связанных с пересечением границы, в частности, заблаговременное информирование Государственным морским спасательно-координационным центром соответствующих пограничных и таможенных органов о поисково-спасательных суднах (название, фамилия, имя и отчество капитана судна, списки членов экипажа и группы экстренного медико-санитарного реагирования, перечень оборудования для выполнения поисково-спасательных операций).

Также предусмотрено, что спасательные единицы могут получить на срок до трех месяцев разрешения Инспекции государственного портового надзора на многократный выход из порта в море.

При этом в документе закреплено, что все формальности, связанные с пересечением поисково-спасательными единицами государственной границы, должны осуществляться в первоочередном порядке и не позднее чем за 30 минут с момента уведомления Государственным морским спасательно-координационным центром соответствующих пограничных и таможенных органов о необходимости направления спасательных единиц до места подачи сигнала бедствия.