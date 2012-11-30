Кабмин увеличил стоимость строительства дороги Киев – Чоп на 2 млрд грн

Кабинет министров Украины принял откорректированный проект капитального ремонта автомобильной дороги Киев – Чоп (М-06) на участке км 14 + 080 (Киевская обл.) – км 348 + 000 (Ривненская обл.) и увеличил стоимость строительства дороги на 2 млрд грн – до 6,86 млрд грн.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабмина.

Документ отменяет действие предыдущего распоряжения от 27 декабря 2008 г №1625, в котором сметная стоимость проекта определена на уровне 4,823 млрд грн, а срок реализации проекта – 2,5 года.

Согласно откорректированному проекту, его общая сметная стоимость увеличена на 2,03 млрд грн – до 6,86 млрд грн (в ценах на 23 декабря 2011 г.). При этом, как сказано в распоряжении, объем выполненных работ по состоянию на декабрь 2011 года составил в гривневом эквиваленте 3,65 млрд грн, в том числе строительно-монтажных работ – 2,288 млрд грн.

Согласно откорректированному проекту, длина участка под капитальный ремонт осталась прежней – 332,33 км, в том числе участок категории 1-б – 293,698 км, категории II – 38,632 км, из них не подлежат ремонту 21,7 км участка в обход Житомира.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О ратификации Кредитного соглашения (Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киеву (панъевропейские коридоры) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

С этой целью предусматривается привлечь кредитные ресурсы от ЕБРР в объеме 450 млн евро (общая сумма кредита 900 млн евро, на условиях софинансирования ЕИБ в размере 450 млн евро) на реализацию масштабного проекта по реконструкции и капитальному ремонту участков шести автомобильных дорог, ведущих к городу Киев. Среди дорог, которые вошли в проект «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев», следующие: М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, Н-01 Киев – Знаменка, Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Кабинет министров (распоряжение №424 от 4 июля 2012 г.) одобрил привлечением 450 млн долл. займа Всемирного банка (ВБ) для реализации инвестиционного проекта “Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения”.