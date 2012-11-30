«Укрзализныця» на 30 ноября выявила 15 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по состоянию на 30 ноября выявила 15 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в составе этих поездов из оборота выведены 849 грузовых вагонов, из них 246 украинских и 603 из стран СНГ.

В частности, на Приднепровской железной дороге (ПЖД) ожидают погрузки 4 поезда (3 пустые, 1 - загружен газом), на Донецкой ЖД под городом Коммунарск задержаны 11 загруженных составов (8 - с гематитом, 1 - с углем и 1 - сборный).

«Из-за неэффективного использования грузовых вагонов страдают отечественные предприятия и экономика Украины в целом. «Укрзализныця» настаивает на соблюдении норм единого технологического процесса (ЕТП) и требует от грузоотправителей и грузовладельцев своевременного возврата дефицитного подвижного состава», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, железные дороги Украины из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.