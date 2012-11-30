Железные дороги Украины увеличили перевозку грузов в зерновозах на 30%

За 11 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли в зерновозах 22,7 млн тонн грузов — на 30,4% больше, чем аз аналогичный период 2011 года.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, железнодорожники загрузили 364,6 тыс. вагонов-зерновозов, из них в страны СНГ и Балтии нагружено 23 тыс. зерновозов.

В частности, в январе-ноябре железные дороги увеличили перевозку зерна на 70,7% - до почти 20 млн тонн (311,5 тыс. вагонов), перевозка жома и продуктов помола увеличилась на 13,7% - до 2,3 млн тонн (более 44 тыс. вагонов).

Среднесуточная загрузка зерновозов в ноябре 2012 года составила 1295 вагонов — на 10,4% больше, чем годом ранее.

«Резкое увеличение спроса на перевозки зерна осенью текущего года вызвано высоким урожаем кукурузы, а также ожиданием торговцами зерном введения эмбарго на экспорт пшеницы», - отмечают в "Укрзализныце".

Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что обеспечение возросшего спроса на зерновозы стало возможным, в частности, благодаря сокращению оборота вагонов-зерновозов как по Украине, так и по СНГ.

«Особенность парка зерновозов заключается в том, что он весь - инвентарного парка, поэтому плохо контролируется его оборот за рубежом. Ярко выраженный сезонный характер использования зерновозов, высокая стоимость самих вагонов и их обслуживания делают этот подвижной состав не особо привлекательным с точки зрения инвесторов. Поэтому все грузоотправители надеются прежде всего на вагоны железной дороги», - указывают в ведомстве.

По словам начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрия Меркулова, в соседних государствах стоимость перевозок зерновых грузов значительно выше. Так, стоимость перевозки 1 тонны экспортного зерна на расстояние в 500 км в Украине в переводе на валюту составляет около 12 долл., в России - почти 1 6долл., а в странах Евросоюза - более 27 долл..

С учетом того, что украинские тарифы определяются в гривнях, железнодорожники несут потери в результате девальвации национальной валюты. Это стало причиной того, что стоимость перевозки по сравнению с 2008 годом снизилась фактически более чем на 20%. При этом транспортная составляющая в цене зерна - чуть более 4%.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что для перевозки зерна железные дороги используют альтернативный подвижной состав, в частности минераловозы и крытые вагоны.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс., рабочий парк зерновозов – 8 650 вагонов, однако более 20% инвентарного парка зерновозов находится за пределами Украины.

Дефицит вагонов-зерновозов из-за физического износа подвижного состава в 2013 году составит 2 тыс. штук, в 2014 году – около 4,5 тыс., а в 2015 году – более 7,5 тыс. зерновозов.