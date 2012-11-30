Кипрская Tetaxes Limited выкупит контрольные пакеты трех украинских рекламных компаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Tetaxes Limited выкупить доли в уставном капитале житомирских рекламных агентств «Зирка Лтд» и «Стар», а также компании «Мультиборд», что обеспечивает превышение 50% голосов в высших управленческих органах трех компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Предоставлено разрешение компании Tetaxes Limited (Никосия, Кипр) на покупку доли в уставных капиталах рекламного агентства «Зирка ЛТД» и «Стар» в форме ООО (Житомир), что обеспечит превышение 50% голосов в высших органах управления обществ. Выдано разрешение Tetaxes Limited (Никосия, Кипр) на покупку доли в уставном капитале ООО «Мультиборд» (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем управленческом органе компании», - говорится в сообщении.

Рекламное агентство «Зирка ЛТД» специализируется на рекламе на биг-бордах и ситилайтах. Компания «Мультиборд» специализируется на изготовлении и размещении наружной рекламы на собственных плоскостях. Адресная база насчитывает более 650 собственных рекламных плоскостей в городах Киеве и Донецке.