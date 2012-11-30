ДЖД перевезла в пригородном сообщении более 36 млн льготников

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-октябре 2012 года перевезла в пригородном сообщении 39,8 млн человек, из них более 36,1 млн человек, или 90%, - пассажиры льготных категорий.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, за 10 месяцев 2012 года убытки Донецкой железной дороги от пригородных перевозок выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 423,3 млн грн.

«Железнодорожники за свой счет покрывают убытки от низких социальных тарифов, что приводит к тотальному упадку пригородного сектора», - говорится в сообщении ДЖД.

С начала 2012 года дорога перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 21,1 млн грн. В то же время получила компенсации только 10,1 млн грн, или 48% от необходимой суммы.

С 2008 года ДЖД недополучила из бюджетов Донецкой и Луганской областей 47,9 млн грн, за льготные перевозки студентов высших учебных заведений и учащихся профессионально-технических училищ - 7,6 млн грн, за льготные перевозки детей от 6 до 14 лет - 1,3 млн грн.

Всего за 5 лет задолженность за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении составила 56,8 млн грн.

«За эти деньги можно приобрести один дизель-поезд или два электропоезда с 4 вагонами. В бюджетах обладминистраций, министерств и ведомств систематически не закладывается достаточно средств для компенсации фактических расходов железных дорог за перевозку пассажиров, пользующихся льготами», - говорится в сообщении ДЖД.

На сегодня все дизель-поезда и 85% электропоездов работают за пределами нормативного срока эксплуатации.

Себестоимость текущего ремонта одного дизель-поезда составляет 127,6 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Основными причинами убыточности пригородных пассажирских перевозок являются недополучение суммы компенсации за перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, из-за невыполнения со стороны местных органов власти статьи 9 закона о железнодорожном транспорте, а также низкие тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.