«Борисполь» за 10 месяцев вернул в госсобственность 2,1 га земли

Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» за 10 месяцев 2012 года, учитывая активное развитие аэропорта и необходимость дальнейшего развития инфраструктуры предприятия, вернуло в государственную собственность 2,1 га земли в пределах и вокруг аэропорта.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, руководство аэропорта намерено интенсифицировать работу в этом направлении.

По обращению руководства аэропорта «Борисполь» прокуратура и другие контролирующие органы осуществляют проверки законности приобретения права собственности каждого земельного участка. В случае выявления нарушений законодательства Украины земли возвращаются в государственную собственность, а против правонарушителей возбуждаются уголовные и административные дела.

«Аэропорт «Борисполь» осуществляет планомерную политику возвращения земельных участков в пределах и вокруг аэропорта. Многие из этих участков были приобретены в собственность с нарушением законодательства Украины и подлежат изъятию в пользу государства. Работа в этом направлении в дальнейшем будет проводиться все интенсивнее. ГП МА «Борисполь» предостерегает потенциальных покупателей от приобретения спорных и сомнительных земельных участков в пределах и вокруг аэропорта», - говорится в сообщении «Борсиполя».

Всего начиная с 2009 года МА «Борисполь» уже вернул в госсобственность для нужд аэропорта 27 гектаров земли.

На сегодня площадь международного аэропорта "Борисполь" составляет 965 га.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек, за 10 месяцев 2012 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 7% - до 7,393 млн пассажиров.