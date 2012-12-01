В Хмельницком на 25% подорожал проезд в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял исполнительный комитет Хмельницкого городского совета.

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом будет стоить 1,25 грн (старая цена – 1 грн); в городских автобусах в обычном режиме движения – 2 грн (ранее - 1,5 грн), в маршрутных такси – 2,5 грн (2 грн).

Тарифы увеличиваются на основании ходатайства коммунального предприятия “Электротранс” и обращение Ассоциации пассажирских перевозчиков Хмельницкого “Подолье”, которые осуществляют пассажирские перевозки в городе.

“Повышение стоимости проезда принято с целью улучшение технического состояния автотранспортных средств и для обеспечения потребностей хмельничан качественными пассажирскими перевозками”, – сообщили в пресс-службе городского совета.

В последний раз подорожание проезда в общественном транспорте Хмельницкого было 25 ноября 2010 года.