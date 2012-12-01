Пилот разбившегося в Конго грузового Ил-76 был гражданином Украины - СМИ

Погибший в Республике Конго вчера вечером в результате катастрофы транспортного самолета Ил-76 один из пилотов был гражданином Украины.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Обычно экипаж Ил-76 состоит из трех-четырех человек, однако тел других членов экипажа идентифицировать пока не удалось.

«Для самолетов советского производства в Африке обычно нанимают пилотов из бывшего СССР, в основном украинцев, русских и белорусов. Экипаж вполне мог быть смешанным и включать любого из них», - сообщил источник в грузовом авиабизнесе Африки.

По его данным, самолет принадлежал армянской авиакомпании и был зафрахтован конголезским грузоперевозчиком «Аэросервис», который в основном доставляет грузы из столицы Республики Конго Браззавиля во второй по величине город страны Пуэнт-Нуар и обратно.

Ил-76 разбился в пятницу вечером при посадке в аэропорту Браззавиля в условиях штормового ветра.

«Похоже, отказа техники не было. Самолет вылетел с посадочной полосы из-за сильного ветра и ливня», - сказал источник ИТАР-ТАСС.

Самолет врезался в жилые постройки за пределами аэропорта, упал в овраг, развалился на части и загорелся. В результате падения самолета погибли около 30 человек.