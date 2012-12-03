3 декабря отмечается 20-летие SMS-сообщений

3 декабря отмечается 20 лет со дня отправления первого SMS-сообщения.

В 1992 году сотрудник британской телекоммуникационной компании Нил Пэпуорт несколько заранее поздравил коллегу с Рождеством, сообщает русская служба Би-Би-Си.

С того момента в мире было послано несколько триллионов коротких текстовых сообщений.

В последнее время конкурентами SMS становятся новые виды сообщений. Приложения для смартфонов позволяют абонентам переписываться бесплатно, что несколько снизило популярность сервиса-"юбиляра" в таких странах как Великобритания и США.