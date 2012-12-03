3 декабря отмечается 20-летие SMS-сообщений
09:48, 03 декабря 2012Транспорт/Связь
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3 декабря отмечается 20 лет со дня отправления первого SMS-сообщения.
В 1992 году сотрудник британской телекоммуникационной компании Нил Пэпуорт несколько заранее поздравил коллегу с Рождеством, сообщает русская служба Би-Би-Си.
С того момента в мире было послано несколько триллионов коротких текстовых сообщений.
В последнее время конкурентами SMS становятся новые виды сообщений. Приложения для смартфонов позволяют абонентам переписываться бесплатно, что несколько снизило популярность сервиса-"юбиляра" в таких странах как Великобритания и США.
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