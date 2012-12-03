БЖД за 10 месяцев увеличила перевозку грузов контейнерными поездами на 23%

Минск. По Белорусской железной дороге в январе-октябре 2012 года всеми контейнерными поездами перевезено 223,5 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что превышает уровень аналогичного периода 2011 года на 23%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

«Учитывая мировую тенденцию контейнеризации перевозок грузов, Белорусская железная дорога активно участвует в реализации новых проектов по перевозке грузов контейнерными поездами. В том числе два новых проекта стартовали в 2012 году – по белорусской магистрали начал курсировать контейнерный поезд с продукцией компании Вosch Siemens Hausgerate GmbH по маршруту Гинген (Германия) – Брест – Москва и контейнерный поезд с комплектующими для сборки автомобилей Ford по маршруту Тересполь (Польша) – Брест – Елабуга (Россия)», - отметили на БЖД.

На сегодняшний день по БЖД регулярно курсирует 11 контейнерных поездов.

«На магистрали для всех контейнерных поездов установлены конкурентоспособные тарифы, обеспечивается ускоренная переработка контейнеров и вагонов с грузом на передаточных станциях, их следование по территории Беларуси в короткие сроки и по жесткому расписанию», - подчеркнули в пресс-службе БЖД.