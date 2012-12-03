ЮЗЖД запустила региональные экспрессы Киев-Шостка

Юго-Западная железная дорога с 1 декабря запустила ежедневные региональные экспрессы № 186/185 и № 184/183 сообщением Киев - Шостка — Киев.

Как говорится в сообщении ЮЗЖД, поезд №186/185 будет отравляться из Киева в 14 час. 00 мин. и из Шостки в 18 час. 52 мин.

Поезд №184/183 будет отравляться из Киева в 23 час. 50 мин., и прибывать в Шостку в 03 час. 48 мин. Из Шостки поезд отравляется в 5 час. 05 мин., прибытие в Киев в 9 час. 23 мин.

При этом ЮЗЖД отменяет курсирование нескольких региональных электропоездов, в частности, № 812/811 сообщением Фастов-Шостка-Киев-Фастов, а с 7 декабря - №840/839 сообщением Киев- Шостка-Киев.