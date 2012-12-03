«ЮТэйр-Украина» переводит все внутренние рейсы в новый терминал аэропорта «Киев» (Жуляны)

Авиакомпания «ЮТэйр – Украина» с 6 декабря переводит обслуживание всех внутренних рейсов по маршруту Киев – Донецк, Львов, Одесса, Харьков и Луганск в терминал “А” Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

Как говорится в сообщении компании, таким образом «Ютэйр-Украина» становится первой и единственной авиакомпанией Украины, обеспечивающей обслуживание внутриукраинских рейсов в международном терминале аэропорта «Киев» (Жуляны).

Прибытие внутренних рейсов будет временно осуществляться в терминал “B”.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «ЮТэйр Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.