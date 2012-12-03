ЮЗЖД внедрила движение региональных поездов с вагонами для инвалидов

Юго-Западная железная дорога запустила региональный поезд «Интерсити» Хмельницкий - Киев и региональный экспресс Киев - Каменец-Подольский, в составе которых будут курсировать вагоны для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Как говорится в сообщении ЮЗЖД, региональный поезд «Интерсити» 1 класса №176/175 сообщением Хмельницкий - Киев с 1 декабря будет курсировать ежедневно. Из Хмельницкого поезд отправляется в 16 час 47 мин., прибытие в Киев в 21 час 19 мин. Отправление из Киева в 6 часов 30 мин., прибытие в Хмельницкий в 11 часов 02 мин.

Региональный экспресс № 173/174 сообщением Киев - Каменец-Подольский будет курсировать с 30 ноября из Киева ежедневно в 23 часа 50 мин. кроме вторника, прибытие в Каменец-Подольский в 6 час. 27 мин. Из Каменец-Подольского поезд отправляется ежедневно кроме среды в 10 часов 13 минут, прибытие в Киев в 17 часов 00 мин.

Региональный поезд №190/189 сообщением Киев - Конотоп будет курсировать ежедневно из Киева в 21 час 50 мин., прибытие в Конотоп в 00 часов 21 мин. В обратном направлении из Конотопа в 2 часа 05 мин., прибытие в Киев в 4 часа 53 мин.