Персональные номера не будут присваиваться абонентам обезличенно - НКРСИ

Присвоение абонентам персональных номеров будет осуществляться только при предоставлении ими персональных данных о себе и заключении договора об обслуживании и администрировании персональных номеров.

Это определено проектом решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров», текстом которого располагает УНИАН.

«Персональные номера не могут присваиваться абонентам обезличенно», - говорится в положении.

Персональный номер, согласно законодательству и по данным НКРСИ, является абонентским номером пользователя, который, в отличие от обычного абонентского номера, администрируется централизовано (а не отдельным оператором), и может использоваться абонентом для получения телекоммуникационных услуг независимо от географического региона Украины и типа этих услуг, а также обслуживаться во всех цифровых сетях операторов Украины (таким образом, для владельца персонального номера нет необходимости в использовании услуги переноса номера).

Создание персональных номеров осуществляется в специально выделенном для этих целей номерном ресурсе, который не может быть выдан ни одному оператору телекоммуникаций. Централизовано техническое администрирование персональных номеров (как и перенесенных номеров при использовании услуги переноса номера) осуществляет администратор, который на конкурсной основе определяется НКРСИ. Администратор также по обращению потребителей (абонентов) присваивает им персональные номера (при участии операторов на условиях, определенных администратором).

За присвоение персональных номеров, их регистрацию и техническое администрирование ежегодно насчитывается плата, которую абоненты платят администратору через операторов-получателей. В случае, если пользование абонентом персональным номером осуществляется в сетях двух или более операторов, плата за пользование осуществляется через одного из таких операторов-получателей. Размер ежегодной платы за пользование персональным номером и порядок ее уплаты определяются на договорной основе.

По прогнозам НКРСИ, абонплата за персональный номер может быть дороже, чем за обычный номер, примерно на 10%.

«Положение о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использования персональных номеров» будет обнародовано на официальном сайте НКРСИ для общественного обсуждения.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 ноября Минюстом Украины зарегистрирован Приказ Госспецсвязи от 1 ноября 2012 года № 617 «Об утверждении Технических требований к телекоммуникационным сетям Украины относительно обеспечения предоставления телекоммуникационных услуг переноса абонентского номера и пользования персональным номером» (номер госрегисрации №1947/22259), что позволяет начать процесс внедрения услуг переноса абонентского номера и пользования персональным номером в Украине, которые, по данным НКРСИ, могут быть внедрены уже в 2013 году.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.