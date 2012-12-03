УЗ может сократить количество пригородных рейсов из-за недостатка средств на ремонт

Пригородный подвижной состав, который не пройдет ремонт из-за нехватки средств, может быть снят с эксплуатации, что приведет к вынужденному сокращению рейсов технически непригодных пригородных поездов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), нехватка средств на ремонт пригородных поездов возникает из-за недофинансирования пригородных пассажирских перевозок и систематического невыделения средств из местных бюджетов на обновление и ремонт подвижного состава.

По подсчетам специалистов, общая потребность хозяйства пригородных пассажирских перевозок железных дорог Украины на содержание парка моторвагонного подвижного состава в 2013 году составляет более 1,6 млрд грн, при том, что запланировано на ремонт основных фондов менее 341 млн грн.

Таким образом дефицит средств достигает более 1,3 млрд грн.

Ежегодно на плановые ремонты парка поездов для пригородного сообщения железные дороги расходуют около 700 млн грн.

«Этих средств катастрофически недостаточно для содержания в надлежащем состоянии существующего моторвагонного парка», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что в ноябре железные дороги направили очередные письма председателям облгосадминистраций с предупреждением о вынужденной отмене рейсов из-за отсутствия у железных дорог средств на ремонт подвижного состава.

Среди областей, которые имеют наибольшую задолженность по выплате компенсаций за перевозки льготных категорий населения, в частности, Харьковская область, которая задолжала 24,8 млн грн, Киев с долгом 21,9 млн грн, АР Крым (свыше 11,5 млн грн), Львовская область (свыше 10,7 млн грн), Киевская (более 9,7 млн грн), Донецкая (свыше 8,3 млн грн), Винницкая (5 млн грн), Днепропетровская (более 4,5 млн грн), Одесская (4,5 млн грн), Житомирская (4,1 млн грн), Тернопольская (4 млн грн) области.

Как сообщал УНИАН, для удержания существующих тарифов на пассажирские железнодорожные пригородные перевозки необходимо предусмотреть в государственном и местных бюджетах около 3,5 млрд грн для компенсации затрат железных дорог.

На сегодняшний день покрытие расходов железных дорог фактическими доходами в пригородном пассажирском сообщении составляет лишь 12,89%.

За 10 месяцев долг облгосадминистраций перед железными дорогами Украины за перевозку льготных категорий населения составил почти 126 млн грн.

В настоящее время за пределами установленного производителями нормативного срока службы находится 57,3% электропоездов постоянного и переменного токов, 88,7% - дизель-поездов.

Существующие тарифы «Укрзализныци» на пассажирские перевозки в пригородном сообщении остаются в разы ниже себестоимости перевозок и демпинговыми на рынке транспортных услуг.

Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Основными причинами убыточности пригородных пассажирских перевозок является недополучение суммы компенсации за перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, из-за невыполнения со стороны местных органов власти статьи 9 закона о железнодорожном транспорте, а также низкие тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.