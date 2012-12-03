«Укрзализныця» планирует сократить время следования «Украинских экспрессов» Киев-Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует сократить время следования скоростных электропоездов «Украинский экспресс» на маршруте Киев-Харьков-Киев благодаря строительству двухпутной вставки на перегоне Братешки-Сагайдак, который находится на направлении Гребенка - Полтава.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», протяженность двухпутной вставки составит 5,9 км. Она будет запущена в эксплуатацию до конца 2012 года.

В 2013 году железнодорожники планируют построить вторую колею на следующем однопутном перегоне Сагайдак-Федунков протяженностью 5 км.

На период стабилизации земляного полотна, скорость следования поездов на втором пути перегона Братешки - Сагайдак будет ограничена 40 км/ч, однако постепенно она будет увеличена до 160 км/час.

Перегон Братешки-Сагайдак находится на электрифицированных участках Гребенка-Полтава-Красноград-Лозовая, где курсируют скоростные поезда из Киева в Харьков и Донецк.

На сегодня «Украинский экспресс», а также поезда №164 Киев-Харьков и №155 Харьков-Киев на этом перегоне замедляют ход, чтобы безопасно разминуться с другими поездами.

Согласно действующему графику, на перегоне Братешки - Сагайдак за сутки могут проходить 21 пассажирский, 4 пригородных и 3 грузовых пары поездов, а с появлением второго пути пропускная способность участка возрастет.

Всего на электрифицированных участках Гребенка-Полтава-Красноград-Лозовая протяженностью 382 км остается 165 км однопутных участков.

Справка УНИАН. Стоимость строительства 1 км электрифицированного пути с оборудованием устройствами сигнализации, централизации блокировки и связи стоит от 15 до 20 млн грн в зависимости от профиля пути (высоты насыпи земляного полотна.

Модернизацию железнодорожной инфраструктуры «Укрзализныця» проводит за собственные средства.

Ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн. При этом финансовый план на 2012 год предусматривает выделение на капитальный ремонт и модернизацию пути 3,8 млрд грн, на 2013 год - 3,3 млрд грн.