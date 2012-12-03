Лукашенко ездит на самом дорогом в мире автомобиле

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже несколько недель перемещается из своей резиденции в Дроздах до Администрации Президента в Минске на самом дорогом в мире автомобиле "Майбах".

Об этом сообщает "Европейское радио для Беларуси".

"Сегодня этот автомобиль был замечен на проспекте Независимости около 10 часов утра. Автомобиль ехал в сопровождении нескольких милицейских машин. Кроме того, "Майбах" сопровождали большие черные внедорожники с мигалками. Во время проезда кортежа, который повернул в сторону здания Администрации, движение на проспекте было остановлено", - сообщает "Еврорадио".

Журналисты радио напоминают, что А.Лукашенко впервые сознался, что имеет автомобиль "Майбах", 16 октября на пресс-конференции для российских СМИ. По его словам, автомобиль ему на день рождения подарил "один россиянин", однако он на нем не ездит, чтобы "не выделяться".

По информации «Еврорадио», А.Лукашенко пользуется моделью "Майбах 57/62", стоимость которой, в зависимости от комплектации, составляет от 367 до 432 тыс. евро. "Это самый дорогой серийный автомобиль в мире", - отмечается в материале.